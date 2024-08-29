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Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

29 августа 2024 г. 18:09

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18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

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17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

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14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

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13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

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Народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что за период полномасштабного вторжения в ДнепроГЭС в Запорожской области прилетело 40 ракет. Он добавил, что гидроэлектростанция продолжает работать без перерывов.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Атаки на ДнепроГЭС

"Гидроэнергетики совместно с подрядными организациями работают 24/7 для того, чтобы не только возобновить работу ГЭС, но и оградить ключевые узлы гидроэлектростанции от вражеских обстрелов", — заявил нардеп.

Нагорняк также акцентировал внимание на важности системы противовоздушной обороны. По его словам, даже самые современные системы срабатывают до определенного этапа.

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19:11 Кудрицкий объяснил, что будет поддерживать энергосистему зимой

19:08 Оккупанты атакуют Никопольщину в течение всего дня — есть пострадавшие и погибшая

18:44 В Германии показали новейшее оружие, которое отправится на фронт в Украине

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18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

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14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

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13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

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12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

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