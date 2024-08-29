Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что за период полномасштабного вторжения в ДнепроГЭС в Запорожской области прилетело 40 ракет. Он добавил, что гидроэлектростанция продолжает работать без перерывов.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Атаки на ДнепроГЭС

"Гидроэнергетики совместно с подрядными организациями работают 24/7 для того, чтобы не только возобновить работу ГЭС, но и оградить ключевые узлы гидроэлектростанции от вражеских обстрелов", — заявил нардеп.

Нагорняк также акцентировал внимание на важности системы противовоздушной обороны. По его словам, даже самые современные системы срабатывают до определенного этапа.