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Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

05 липня 2024 р. 21:25

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Народний депутат Володимир Мороз заявив, що на захист енергосистеми було виділено 60 мільярдів гривень. Він заявив, що потрібно провести аудит, щоб з'ясувати, як ці кошти були розподілені.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 5 липня.

Чому необхідно проводити аудит

Мороз висловив серйозні зауваження щодо реконструкції енергетичних об'єктів, що постраждали внаслідок ракетних атак.

"Я був на 2/3 всіх енергооб'єктів, які були зруйновані, зламані, розбиті ракетами. […] Куди виділені кошти поділися, що з ними робили?", — заявив нардеп.

Він також заявив, що війна не має бути приводом для таких дій.

"Пан Кубраков будував дороги та не звертав уваги на всі наші енергосистеми й на їх захист. Я був на цих фортифікаційних спорудах у 2022 році, й ось приїжджав у 2023. Нічого ж не змінилося", — додав депутат.

Нагадаємо, в енергосистемі України великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще.  Водночас експерти галузі попереджають українців про важку зиму, коли світло будуть вмикати лише на 2-3 години протягом доби. 

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20:59 Кулеба провів телефонну розмову з новим прем'єром Британії Стармером

20:57 Медзаклади можуть вимагати кошти за деякі послуги для громадян — в Кабміні назвали список

20:52 Сильна спека та грози — синоптики попередили про перепад температури у погоді на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:43 У Харкові призупинять рух трамваїв на одній з ділянок — у міськраді пояснили причину

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