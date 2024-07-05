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Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

5 июля 2024 г. 21:25

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21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

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19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

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18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

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16:19 Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

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Народный депутат Владимир Мороз заявил, что в защиту энергосистемы было выделено 60 миллиардов гривен. Он заявил, что нужно провести аудит, чтобы выяснить, как эти средства были распределены.

Об этом он заявил в эфире Вечsр.LIVE в пятницу, 5 июля.

Почему необходимо проводить аудит

Мороз выразил серьезные замечания по реконструкции энергетических объектов, пострадавших в результате ракетных атак.

"Я был на 2/3 всех энергообъектов, которые были разрушены, сломаны, разбиты ракетами. […] Куда выделенные средства подевались, что с ними делали?", –—заявил нардеп.

Он также заявил, что война не должна являться поводом для таких действий.

"Господин Кубраков строил дороги и не обращал внимания на все наши энергосистемы и на их защиту. Я был на этих фортификационных сооружениях в 2022 году, и вот приезжал в 2023. Ничего же не изменилось", — добавил депутат.

Напомним, в энергосистеме Украины большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться к лучшему. В то же время эксперты отрасли предупреждают украинцев о тяжелой зиме, когда свет будут включать всего на 2-3 часа в течение суток.

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21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

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19:40 Изменения при пересечении границы и экономическое бронирование украинцев — главные новости 5 июля

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18:48 Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

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13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания