Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

В Україні наразі фіксують стабільну ситуацію в енергосистемі. Однак у серпні все ж можливі застосування обмежень електроенергії, але незначні.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE.

Відключення світла у серпні

"Можливо будуть невеликі обмеження, але вони не будуть такими суттєвими, як у червні та на початку липня. Я сподіваюсь, наша енергосистема зможе більш менш нормально функціонувати до вересня й зайти в осінньо-зимовий сезон", — сказав нардеп.

Нагорняк зауважив, що наразі багато підприємств почали цікавитися, як стати енергонезалежними.

"Сьогодні велика кількість українського бізнесу інвестують, вивчають питання про відновлювальні джерела енергії", — зазначив він.

Депутат додав, що енергетична система має стабільно працювати до осінньо-зимового сезону, але зима буде непростою через дефіцит генерації.