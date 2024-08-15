Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

В Украине сейчас фиксируют стабильную ситуацию в энергосистеме. Однако в августе все же возможные применения ограничений электроэнергии, но незначительные.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE.

Отключение света в августе

"Возможно, будут небольшие ограничения, но они не будут такими существенными, как в июне и начале июля. Я надеюсь, наша энергосистема сможет более или менее нормально функционировать до сентября и зайти в осенне-зимний сезон", — сказал нардеп.

Нагорняк отметил, что сейчас многие предприятия стали интересоваться, как стать энергонезависимыми.

"Сегодня большое количество украинского бизнеса инвестируют, изучают вопрос о возобновляемых источниках энергии", — отметил он.

Депутат добавил, что энергетическая система должна стабильно работать до осенне-зимнего сезона, но зима будет непростой из-за дефицита генерации.