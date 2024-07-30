Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

Голова підкомітету з питань ЖКП Сергій Нагорняк заявив, що під час війни на ДніпроГЕС прилетіло 40 ракет різного типу. Він додав, що ворог хоче повторити те, що вони зробили з Каховською гідроелектростанцією.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 липня.

Для чого росіяни б'ють по ДніпроГЕС

Нагорняк підкреслив, що окупанти прагнули не тільки вивести гідроелектростанцію з ладу, а й повторити те, що вже трапилося з Каховською ГЕС. Він додав, що російські війська цілеспрямовано обстрілювали одну точку, куди прилітало чотири або п’ять ракет, намагаючись знищити дамбу.

"РФ прицільно била в одну точку, і туди прилітало чи чотири, чи п'ять ракет, щоб збити дамбу. Тому ворог, найімовірніше, буде повторювати свої злі замисли, і для нас важливо, щоб сьогодні як президент, так і міжнародна спільнота зробили все можливе для того, щоб забезпечити Україну протиракетною обороною", — розповів народний депутат.

Нагадаємо, наразі є різні позиції та різні аргументи "за" і "проти" відновлення зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Однак неможливо прийняти остаточне рішення через окупацію лівобережної частини півдня.

Також через початок літа і велику кількість вологи обміліле дно Каховського водосховища самозасіялось вербою. Наразі там дійсно проростають дерева, які не дають можливості вітру розносити пилюку.