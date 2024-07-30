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Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

30 липня 2024 р. 21:13

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21:13 Нардеп Нагорняк повідомив, скільки ракет прилетіло на ДніпроГЕС за час війни

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19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

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18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

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18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

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18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

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18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

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17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

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16:58 У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

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Голова підкомітету з питань ЖКП Сергій Нагорняк заявив, що під час війни на ДніпроГЕС прилетіло 40 ракет різного типу. Він додав, що ворог хоче повторити те, що вони зробили з Каховською гідроелектростанцією.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 липня.

Для чого росіяни б'ють по ДніпроГЕС

Нагорняк підкреслив, що окупанти прагнули не тільки вивести гідроелектростанцію з ладу, а й повторити те, що вже трапилося з Каховською ГЕС. Він додав, що російські війська цілеспрямовано обстрілювали одну точку, куди прилітало чотири або п’ять ракет, намагаючись знищити дамбу.

"РФ прицільно била в одну точку, і туди прилітало чи чотири, чи п'ять ракет, щоб збити дамбу. Тому ворог, найімовірніше, буде повторювати свої злі замисли, і для нас важливо, щоб сьогодні як президент, так і міжнародна спільнота зробили все можливе для того, щоб забезпечити Україну протиракетною обороною", — розповів народний депутат.

Нагадаємо, наразі є різні позиції та різні аргументи "за" і "проти" відновлення зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Однак неможливо прийняти остаточне рішення через окупацію лівобережної частини півдня. 

Також через початок літа і велику кількість вологи обміліле дно Каховського водосховища самозасіялось вербою. Наразі там дійсно проростають дерева, які не дають можливості вітру розносити пилюку.

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21:01 Лівий Берег розгромив Минай та став клубом УПЛ — відео

20:56 У Тисі знайшли тіло зниклого львівського студента з документами, — ЗМІ

20:31 Ротань заявив, що не вважає поразку України від Аргентини заслуженою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Навчання щосуботи — як Житомир готується до можливого блекауту взимку

20:21 Академвідпустка — чи не анулює вона відстрочку для студента

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

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