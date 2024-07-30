Россия готовит массированный обстрел и визит Зеленского на Волынь — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали политический аналитик Вячеслав Потапенко, директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг. Павел Розенко, основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, американский политик Борис Пинкус и основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета. В частности, они обсудят подготовку российских оккупантов к массированному обстрелу Украины.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят визит Президента Украины Владимира Зеленского на Волынь, поджог автомобиля медслужбы Третьей штурмовой бригады в Киеве, а также заявление президента Финляндии о переговорах Украины и России.

Они прокомментируют, что государство получило имущество братьев Медведчука и Козака на почти 400 миллионов гривен и планы Байдена отменить иммунитет для экс-президентов США, совершивших преступления на должности.

Напомним, Зеленский встретился с представителями бизнеса Волынской области. Речь идет о производителях в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Также Байден хочет ввести ограничения на иммунитеты для президентов. Он выступит с призывом.