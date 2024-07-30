Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE стали політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер, віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.) Павло Розенко, засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська, американський політик Борис Пінкус та засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета. Зокрема, вони обговорять підготовку російських окупантів до масованого обстрілу України.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять візит Президента України Володимира Зеленського на Волинь, підпал автомобіля медслужби Третьої штурмової бригади у Києві, а також заяву президента Фінляндії про переговори України та Росії.

Вони прокоментують, що держава отримала майно братів Медведчука та Козака на майже 400 мільйонів гривень та плани Байдена скасувати імунітет для експрезидентів США, які вчинили злочини на посаді.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Волинської області. Йдеться про виробників у межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Також Байден хоче ввести обмеження на імунітети для президентів. Він виступить із закликом.