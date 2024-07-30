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Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

30 липня 2024 р. 18:06

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18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

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18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Text

17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

Text

16:58 У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:54 Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

Text

13:15 Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

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11:52 Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

Гостями студії Вечір.LIVE стали політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер, віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.) Павло Розенко, засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська, американський політик Борис Пінкус та засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета. Зокрема, вони обговорять підготовку російських окупантів до масованого обстрілу України.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять візит Президента України Володимира Зеленського на Волинь, підпал автомобіля медслужби Третьої штурмової бригади у Києві, а також заяву президента Фінляндії про переговори України та Росії. 

Вони прокоментують, що держава отримала майно братів Медведчука та Козака на майже 400 мільйонів гривень та плани Байдена скасувати імунітет для експрезидентів США, які вчинили злочини на посаді.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Волинської області. Йдеться про виробників у межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Також Байден хоче ввести обмеження на імунітети для президентів. Він виступить із закликом.

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18:08 Військовий кинув у свого керівника гранату — суд обрав йому покарання

18:02 У ВМС спрогнозували, коли чекати наступну масовану атаку Росії на Україну

17:59 У Росії горить великий оборонний завод — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Text

17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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