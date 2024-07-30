Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

Глава подкомитета по вопросам ЖКХ Сергей Нагорняк заявил, что во время войны на ДнепроГЭС прилетело 40 ракет разного типа. Он добавил, что враг хочет повторить то, что они сделали с Каховской гидроэлектростанцией.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 июля.

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Нагорняк подчеркнул, что оккупанты стремились не только вывести гидроэлектростанцию из строя, но и повторить уже случившееся с Каховской ГЭС. Он добавил, что российские войска целенаправленно обстреливали одну точку, куда прилетало четыре или пять ракет, пытаясь уничтожить плотину.

"РФ прицельно била в одну точку, и туда прилетало четыре или пять ракет, чтобы сбить дамбу. Поэтому враг, вероятнее всего, будет повторять свои злые замыслы, и для нас важно, чтобы сегодня как президент, так и международное сообщество сделали все возможное, чтобы обеспечить Украину противоракетной обороной", — рассказал народный депутат.

Напомним, сейчас есть разные позиции и разные аргументы "за" и "против" восстановления разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Однако невозможно принять окончательное решение из-за оккупации левобережной части юга.

Также через начало лета и большое количество влаги обмелевшее дно Каховского водохранилища самозасеялось ивой. Сейчас там действительно прорастают деревья, которые не дают возможности ветру разносить пыль.