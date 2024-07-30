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Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

30 июля 2024 г. 21:13

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18:24 Военный объяснил, как ВСУ компенсируют преимущество россиян в артиллерии

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Глава подкомитета по вопросам ЖКХ Сергей Нагорняк заявил, что во время войны на ДнепроГЭС прилетело 40 ракет разного типа. Он добавил, что враг хочет повторить то, что они сделали с Каховской гидроэлектростанцией.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 июля.

Для чего россияне бьют по ДнепроГЭС

Нагорняк подчеркнул, что оккупанты стремились не только вывести гидроэлектростанцию из строя, но и повторить уже случившееся с Каховской ГЭС. Он добавил, что российские войска целенаправленно обстреливали одну точку, куда прилетало четыре или пять ракет, пытаясь уничтожить плотину.

"РФ прицельно била в одну точку, и туда прилетало четыре или пять ракет, чтобы сбить дамбу. Поэтому враг, вероятнее всего, будет повторять свои злые замыслы, и для нас важно, чтобы сегодня как президент, так и международное сообщество сделали все возможное, чтобы обеспечить Украину противоракетной обороной", — рассказал народный депутат.

Напомним, сейчас есть разные позиции и разные аргументы "за" и "против" восстановления разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Однако невозможно принять окончательное решение из-за оккупации левобережной части юга.

Также через начало лета и большое количество влаги обмелевшее дно Каховского водохранилища самозасеялось ивой. Сейчас там действительно прорастают деревья, которые не дают возможности ветру разносить пыль.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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