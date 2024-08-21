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Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

21 серпня 2024 р. 13:15

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У порядок денний Верховної Ради України час від часу вносять кадрові питання щодо Кабінету Міністрів. Однак потім їх розгляд призупиняється, ймовірно, через брак голосів.

Про це заявив народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в уряді

За словами депутата, в порядок денний парламенту вже близько двох-трьох місяців вносяться кадрові питання, але потім їх розгляд призупиняється.

"У мене складається враження, що на звільнення цього профнепридатного уряду голоси є, а на призначення — напевно, немає", — сказав Євтушок.  

Він додав, що нардепи підтримують усі конструктивні напрацювання, але "нести відповідальність" за людей, які є профнепридатними і призначаються в уряді — не будуть.

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