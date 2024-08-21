Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

В повестку дня Верховной Рады Украины время от времени вносятся кадровые вопросы относительно Кабинета Министров. Однако затем их рассмотрение приостанавливается, вероятно, за неимением голосов.

Об этом заявил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE.

Кадровые изменения в правительстве

По словам депутата, в повестку дня парламента уже около двух-трех месяцев вносятся кадровые вопросы, но затем их рассмотрение приостанавливается.

"У меня создается впечатление, что на увольнение этого профнепригодного правительства голоса есть, а на назначение — наверное, нет", — сказал Евтушок.

Он добавил, что нардепы поддерживают все конструктивные наработки, но "нести ответственность" за людей, профнепригодных и назначаемых в правительстве — не будут.