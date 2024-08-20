Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Рада церков підтримала заборону УПЦ (МП) в Україні, що викликало численні суперечки в суспільстві. Водночас ніхто не збирається забороняти релігію чи віросповідання.

Про це заявив народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 20 серпня.

Заборона УПЦ МП в Україні

За словами нардепа, відповідний законопроєкт передбачає демократичну та судову процедуру стосовно припинення роботи релігійних організацій, які повʼязані із Москвою.

"Будь-які інсценування, що завтра не можна буде ходити в церкву, у жодному разі не відбуватимуться", — сказав Фріс.

Він зауважив, що Кабінет міністрів створить відповідну структуру на базі Мінкульту, яка оцінюватиме всі дотичності вказаного осередку до церкви Московського патріархату.

"Після цього, якщо знайде всі такі дотичності, вона звертатиметься до суду щодо припинення дії цього осередку", — додав нардеп.