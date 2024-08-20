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Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

20 серпня 2024 р. 12:13

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12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

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08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

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14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

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Рада церков підтримала заборону УПЦ (МП) в Україні, що викликало численні суперечки в суспільстві. Водночас ніхто не збирається забороняти релігію чи віросповідання.

Про це заявив народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 20 серпня.

Заборона УПЦ МП в Україні

За словами нардепа, відповідний законопроєкт передбачає демократичну та судову процедуру стосовно припинення роботи релігійних організацій, які повʼязані із Москвою.

"Будь-які інсценування, що завтра не можна буде ходити в церкву, у жодному разі не відбуватимуться", — сказав Фріс.

Він зауважив, що Кабінет міністрів створить відповідну структуру на базі Мінкульту, яка оцінюватиме всі дотичності вказаного осередку до церкви Московського патріархату.

"Після цього, якщо знайде всі такі дотичності, вона звертатиметься до суду щодо припинення дії цього осередку", — додав нардеп.

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12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

12:40 У ДПСУ заявили про зміну роботи одного з пунктів пропуску на кордоні

12:34 Принижував ЗСУ в проросійських соцмережах — на Харківщині судитимуть чоловіка

12:34 Відключення ввечері неминучі — в Укренерго заявили про погіршення ситуації в енергосистемі

12:31 Ротань порадив Реброву гравців, які посилять збірну України

12:26 У Повітряних силах показали, як відбивали нічну атаку дронів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:25 У Верховній Раді назвали три варіанти реалізації закону про економічне бронювання

12:22 Документи на замовлення ухилянтів — в Одесі судитимуть  військовослужбовця

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08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

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23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

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17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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