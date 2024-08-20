Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Совет церквей поддержал запрет УПЦ (МП) в Украине, что вызвало многочисленные споры в обществе. В то же время, никто не собирается запрещать религию или вероисповедание.

Об этом заявил народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE во вторник, 20 августа.

Запрет УПЦ МП в Украине

По словам нардепа, соответствующий законопроект предусматривает демократическую и судебную процедуру по прекращению работы религиозных организаций, связанных с Москвой.

"Любые инсценировки, что завтра нельзя будет ходить в церковь, ни в коем случае не будут происходить", — сказал Фрис.

Он отметил, что Кабинет министров создаст соответствующую структуру на базе Минкульта, которая будет оценивать все причастности указанной ячейки к церкви Московского патриархата.

"После этого, если найдет все такие причастности, она будет обращаться в суд по поводу прекращения действия этой ячейки", — добавил нардеп.