Ми отримали максимум в цих умовах — нардеп про підсумки НАТО в ексклюзивному інтерв’ю Новинам.LIVE

Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні, коли Україну візьмуть до Альянсу, слабка відповідь НАТО щодо удару по "Охматдиту" та як спілкуватися з країнами, які блокують вступ України до Альянсу.

Ексклюзивне інтерв’ю журналістки Новини.LIVE Уляні Бойчук з народним депутатом Єгором Чернєвим у Вашингтоні.

Результати саміту для України

За словами Єгора Чернєва, Україна отримала максимум з того, що можна було отримати в цих умовах.

"Для нас є і залишається запрошення, як основний інструмент нашого просування до НАТО. Але ми розуміємо, що в цих умовах, з неготовністю деяких країн надавати нам запрошення, формулювання про "незворотність шляху" до НАТО — це максимум того, що ми могли отримати", — зазначив нардеп.

Чернєв додав, що багато практичних кроків були зроблені щодо надання Україні нових систем ППО, створення Центру координації в Німеччині, підвищення до статусу посла представника в НАТО.

"Це говорить про практичні кроки по інтеграції де-факто України в НАТО. Поки, на жаль, немає консенсусу щодо нашого запрошення де-юре", — сказав нардеп.

Як спілкуватися з країнами, які блокують вступ Україну в НАТО

За думкою нардепа, запрошення України до НАТО залежить від того, що відбувається на полі бою.

"Я впевнений що після закінчення цієї війни не буде більше перешкод для того, щоб надати нам запрошення, а потім і членство в НАТО. Тому що жодна країна не хоче, щоб війна прийшла в її дім. А запрошення як це бачать і як це є, згідно з внутрішніми документами НАТО, запускає процес ратифікації цього рішення в національних парламентах. І коли всі національні парламенти ратифікували, то майже автоматично відбувається вже вступ країни до Альянсу. Вони не можуть поки що сьогодні собі дозволити те, щоб цей процес запустився", — сказав Чернєв.

За словами нардепа, Україна є членом спільноти демократичних країн і саме тому українцям допомагають — у військовому, фінансовому та гуманітарному плані.

Реакція НАТО на удар по дитячій клініці "Охматдит" у Києві

"Чесно кажучи, очікував більш жорсткої реакції після удару російською федерацію по "Охматдиту". Так, заяви були, але я очікував на більш рішучі дії — кратне збільшення допомоги нам по ППО, наприклад, або зняття заборони бити "Атакамсами" саме по їхній території чи іншими далекобійними ракетами. Тому що це був ляпас Російської Федерації заходу. Такий посил: нас не хвилює, що ви там будете приймати, ми будемо робити те, що захочемо. Захочемо — будемо вбивати дітей", — сказав Чернєв.

Тому, зазначив депутат, на цьому саміті йому не вистачило якоїсь конкретної жорстокої реакції стосовно Російської Федерації.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського та Байдена у Вашингтоні в рамках саміту НАТО, останній оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги. Згодом стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів, до неї увійшли системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння.

Також країни НАТО в підсумковій декларації саміту Альянсу в Вашингтоні запевнили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16. Також країна підпише і дві нові безпекові угоди, які передбачатимуть підтримку санкцій проти Росії, нашого вступу в ЄС і НАТО та захисту України.