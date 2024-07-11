Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

У столиці Сполучених Штатів відбувається 75-й ювілейний саміт НАТО, добігає кінця другий день заходу. Тут зустрічаються світові лідери делегації з різних країн світу, аби донести важливість безпеки у світі та як її забезпечити.

Про події другого дня саміту у Вашингтоні розповіла журналістка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

Підсумки другого дня саміту НАТО

Другий день Вашингтонського саміту багатшим на події:

заява зі сторони Сполучених Штатів — держскретар США Ентоні Блінкен сказав, що вже цього літа в небі над Україною літатимуть винищувачі F-16;

звернення до преси генерального секретаря НАТО Йєнса Столденберга, який заявив, що е питання України — це основне питання і звучить оно "не якщо, а коли";

оприлюднення декларацію Вашингтонського саміту, де погодили допомогу Україні в розмірі 40 млрд євро.

Також нашій журналістці вдалося ексклюзивно поспілкуватися з міністром закордонних справ Польщі, який відповів на питання, як готується Польща що того, що Путін може не зупинитися на Україні.

"Польща має 14 за розмірами оборонний бюджет у світі, наша армія налічує 200 000 військових, ми модернізуємо оборонну промисловість. На нашій території розміщено 12 000 військових НАТО. Путін не зможе загрожувати Альянсу, якщо не переможе Україну. Тому він не переможе в Україні", — сказав Радослав Сикорский.

Другий день був багатий на двосторонні зустрічі, завтра очікується вже більш ґрунтовний форум, де обговорюватиметься питання України в НАТО.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столенберг пояснив, що стане "мостом" України на шляху до членства в блоці, надавши Києву потужний пакет допомоги.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив співчуття щодо трагедії в "Охматдиті" та заявив, що Братислава готова прийняти на лікування українських дітей.