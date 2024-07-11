Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE arrow
Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

11 липня 2024 р. 14:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Text

12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:15Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:02 Помічниця Залужного розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього вихідні

Text

10:57 Оновлення даних — нардеп допустив ймовірність продовження термінів

Text

10:52 Сторінки Залужного в соцмережах — хто писав пости та який образ створювали

Text

10:34 Удари Росії по енергетиці — дипломат Зеркаль пояснила, чому атаки розпочалися лише через пів року

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Text

12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:15 Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:02 Помічниця Залужного розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього вихідні

Text

10:57 Оновлення даних — нардеп допустив ймовірність продовження термінів

Text

10:52 Сторінки Залужного в соцмережах — хто писав пости та який образ створювали

Text

10:34 Удари Росії по енергетиці — дипломат Зеркаль пояснила, чому атаки розпочалися лише через пів року

У столиці Сполучених Штатів відбувається 75-й ювілейний саміт НАТО, добігає кінця другий день заходу. Тут зустрічаються світові лідери делегації з різних країн світу, аби донести важливість безпеки у світі та як її забезпечити. 

Про події другого дня саміту у Вашингтоні розповіла журналістка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

Підсумки другого дня саміту НАТО

Другий день Вашингтонського саміту багатшим на події:

  • заява зі сторони Сполучених Штатів — держскретар США Ентоні Блінкен сказав, що вже цього літа в небі над Україною літатимуть винищувачі F-16;
  • звернення до преси генерального секретаря НАТО Йєнса Столденберга, який заявив, що е питання України — це основне питання і звучить оно "не якщо, а коли";
  • оприлюднення декларацію Вашингтонського саміту, де погодили допомогу Україні в розмірі 40 млрд євро. 

Також нашій журналістці вдалося ексклюзивно поспілкуватися з міністром закордонних справ Польщі, який відповів на питання, як готується Польща що того, що Путін може не зупинитися на Україні.

"Польща має 14 за розмірами оборонний бюджет у світі, наша армія налічує 200 000 військових, ми модернізуємо оборонну промисловість. На нашій території розміщено 12 000 військових НАТО. Путін не зможе загрожувати Альянсу, якщо не переможе Україну. Тому він не переможе в Україні", — сказав Радослав Сикорский. 

Другий день був багатий на двосторонні зустрічі, завтра очікується вже більш ґрунтовний форум, де обговорюватиметься питання України в НАТО.  

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столенберг пояснив, що стане "мостом" України на шляху до членства в блоці, надавши Києву потужний пакет допомоги.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив співчуття щодо трагедії в "Охматдиті" та заявив, що Братислава готова прийняти на лікування українських дітей

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:18 Троє захисників, які мають складні випадки ампутацій, отримають сучасне протезування у США

Text

14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

14:07 В Україні суттєво прискорилась інфляція — Гетманцев пояснив причину

13:56 Фіктивний підрядник та невиконаний ремонт — БЕБ викрило одеську фірму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:54 Китай відреагував на звинувачення НАТО в підтримці Росії

13:52 Мобілізація в Україні — жінок можуть позбавити права на керування автомобілем

13:51 Apple попереджає власників iPhone про шпигунські атаки — в чому полягає загроза

13:35 Відключення світла в Україні — обленерго чекають масові перевірки

13:34 Землю накрила потужна магнітна буря — якої шкоди вона може завдати

14:18 Троє захисників, які мають складні випадки ампутацій, отримають сучасне протезування у США

14:07 В Україні суттєво прискорилась інфляція — Гетманцев пояснив причину

13:56 Фіктивний підрядник та невиконаний ремонт — БЕБ викрило одеську фірму

13:54 Китай відреагував на звинувачення НАТО в підтримці Росії

13:52 Мобілізація в Україні — жінок можуть позбавити права на керування автомобілем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:51 Apple попереджає власників iPhone про шпигунські атаки — в чому полягає загроза

13:35 Відключення світла в Україні — обленерго чекають масові перевірки

13:34 Землю накрила потужна магнітна буря — якої шкоди вона може завдати

13:29 Військовий пояснив, яким чином Україна збирається повертати чоловіків з-за кордону

13:27 Вигорілі будинки та дим скрізь — 32 ОМБр показала, який вигляд має Торецьк

14:47 Україна проживе самостійно — що в Одесі знають про НАТО

06:40 В Україні стрімко дорожчає золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів в Україні

9 липня 2024
Ексклюзив

18:47 Небезпечна спадщина СРСР на Одещині — як утилізують хімікати

06:40 Ціни за 1 кг міді у липні — скільки коштує здати кольорові метали в Україні

05:43 Наші у Forbes — історія українців, що потрапили до азійського списку 30 до тридцяти

8 липня 2024

06:03 Пальне буде дорожчати — скільки будемо платити за бензин та як це вдарить по всіх цінах

7 липня 2024

06:38 Ціни зростають — на скільки здорожчали генератори в Україні та чи дешевше їх купувати за кордоном

Ексклюзив

05:10 Як знайти робочі пункти незламності у Львові — перевірені адреси пунктів, що не зламалися

6 липня 2024

19:13 Окупований Бахмут — скільки людей поїхало з майже знищеного міста

Ексклюзив

04:19 Кулінарна дипломатія — як українці популяризують національні страви в Японії

Text

14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Text

12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:15 Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:02 Помічниця Залужного розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього вихідні

Text

10:57 Оновлення даних — нардеп допустив ймовірність продовження термінів

Text

10:52 Сторінки Залужного в соцмережах — хто писав пости та який образ створювали

Text

10:34 Удари Росії по енергетиці — дипломат Зеркаль пояснила, чому атаки розпочалися лише через пів року