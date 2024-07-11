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Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

11 июля 2024 г. 14:11

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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12:15Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

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12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

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10:57 Обновление данных — нардеп допустил вероятность продления сроков

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10:52 Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

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10:34 Удары России по энергетике — дипломат Зеркаль объяснила, почему атаки начались только через полгода

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Text

12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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12:15 Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

Text

12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

Text

10:57 Обновление данных — нардеп допустил вероятность продления сроков

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10:52 Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

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10:34 Удары России по энергетике — дипломат Зеркаль объяснила, почему атаки начались только через полгода

В столице Соединенных Штатов проходит 75-й юбилейный саммит НАТО, подходит к концу второй день мероприятия. Здесь встречаются мировые лидеры делегации из разных стран мира, чтобы донести важность безопасности в мире и как ее обеспечить.

О событиях второго дня саммита в Вашингтоне рассказала журналистка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Итоги второго дня саммита НАТО

Второй день Вашингтонского саммита был богаче на события:

  • заявление со стороны Соединенных Штатов — госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что уже этим летом в небе над Украиной будут летать истребители F-16;
  • обращение к прессе генерального секретаря НАТО Йенса Столденберга, который заявил, что вопрос Украины — это основной вопрос и звучит он "не если, а когда";
  • обнародование декларацию Вашингтонского саммита, где утвердили помощь Украине в размере 40 млрд евро. 

Также нашей журналистке удалось эксклюзивно пообщаться с министром иностранных дел Польши, который ответил на вопрос, как готовится Польша что того, что Путин может не остановиться на Украине.

"Польша имеет 14 по размерам оборонный бюджет в мире, наша армия насчитывает 200 000 военных, мы модернизируем оборонную промышленность. На нашей территории размещено 12 000 военных НАТО. Путин не сможет угрожать Альянсу, если не победит Украину. Поэтому он не победит в Украине", — сказал Радослав Сикорский. 

Второй день был богат на двусторонние встречи, завтра ожидается уже более основательный форум, где будет обсуждаться вопрос Украины в НАТО.  

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг объяснил, что станет "мостом" Украины на пути к членству в блоке, предоставив Киеву мощный пакет помощи.

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил соболезнования по поводу трагедии в "Охматдете" и заявил, что Братислава готова принять на лечение украинских детей.

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14:18 Три защитника, имеющих сложные случаи ампутаций, получат современное протезирование в США

14:07 В Украине существенно ускорилась инфляция — Гетманцев объяснил причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:15 Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

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