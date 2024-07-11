Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

В столице Соединенных Штатов проходит 75-й юбилейный саммит НАТО, подходит к концу второй день мероприятия. Здесь встречаются мировые лидеры делегации из разных стран мира, чтобы донести важность безопасности в мире и как ее обеспечить.

О событиях второго дня саммита в Вашингтоне рассказала журналистка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Итоги второго дня саммита НАТО

Второй день Вашингтонского саммита был богаче на события:

заявление со стороны Соединенных Штатов — госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что уже этим летом в небе над Украиной будут летать истребители F-16;

обращение к прессе генерального секретаря НАТО Йенса Столденберга, который заявил, что вопрос Украины — это основной вопрос и звучит он "не если, а когда";

обнародование декларацию Вашингтонского саммита, где утвердили помощь Украине в размере 40 млрд евро.

Также нашей журналистке удалось эксклюзивно пообщаться с министром иностранных дел Польши, который ответил на вопрос, как готовится Польша что того, что Путин может не остановиться на Украине.

"Польша имеет 14 по размерам оборонный бюджет в мире, наша армия насчитывает 200 000 военных, мы модернизируем оборонную промышленность. На нашей территории размещено 12 000 военных НАТО. Путин не сможет угрожать Альянсу, если не победит Украину. Поэтому он не победит в Украине", — сказал Радослав Сикорский.

Второй день был богат на двусторонние встречи, завтра ожидается уже более основательный форум, где будет обсуждаться вопрос Украины в НАТО.

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг объяснил, что станет "мостом" Украины на пути к членству в блоке, предоставив Киеву мощный пакет помощи.

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил соболезнования по поводу трагедии в "Охматдете" и заявил, что Братислава готова принять на лечение украинских детей.