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Мы получили максимум в этих условиях — нардеп об итогах НАТО в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

Мы получили максимум в этих условиях — нардеп об итогах НАТО в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

12 июля 2024 г. 0:28

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00:28Мы получили максимум в этих условиях — нардеп об итогах НАТО в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

11 июля 2024
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18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

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17:50Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне —эксклюзив Новини.LIVE

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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00:28 Мы получили максимум в этих условиях — нардеп об итогах НАТО в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

11 июля 2024
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23:57 В Киевгорсовете предупредили, что у украинцев может быть свет только 4 часа в сутки

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18:55 Киев готовится к серьезному энергетическому кризису — какие первые шаги власти

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18:12 Дипломат рассказал, почему Запад не вводит санкции против атомной энергетики России

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17:50 Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне —эксклюзив Новини.LIVE

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне, когда Украину примут в Альянс, слабый ответ НАТО на удар по "Охматдету" и как общаться со странами, которые блокируют вступление Украины в Альянс.

Эксклюзивное интервью журналистки Новини.LIVE Ульяне Бойчук с народным депутатом Егором Черневым в Вашингтоне.

Результаты саммита для Украины

По словам Егора Чернева, Украина получила максимум из того, что можно было получить в этих условиях. 

"Для нас есть и остается приглашение, как основной инструмент нашего продвижения в НАТО. Но мы понимаем, что в этих условиях, с неготовностью некоторых стран предоставлять нам приглашения, формулировка о "необратимости пути" в НАТО — это максимум того, что мы могли получить", — отметил нардеп.

Чернев добавил, что много практических шагов были сделаны по предоставлению Украине новых систем ПВО, создание Центра координации в Германии, повышение до статуса посла представителя в НАТО. 

"Это говорит о практических шагах по интеграции де-факто Украины в НАТО. Пока, к сожалению, нет консенсуса относительно нашего приглашения де-юре", — сказал нардеп.

Как общаться со странами, блокирующими вступление Украины в НАТО

По мнению нардепа, приглашение Украины в НАТО зависит от того, что происходит на поле боя.

"Я уверен что после окончания этой войны не будет больше препятствий для того, чтобы предоставить нам приглашение, а затем и членство в НАТО. Потому что ни одна страна не хочет, чтобы война пришла в ее дом. А приглашение как это видят и как это есть, согласно внутренним документам НАТО, запускает процесс ратификации этого решения в национальных парламентах. И когда все национальные парламенты ратифицировали, то почти автоматически происходит уже вступление страны в Альянс. Они не могут пока что сегодня себе позволить то, чтобы этот процесс запустился", — сказал Чернев. 

По словам нардепа, Украина является членом сообщества демократических стран и именно поэтому украинцам помогают — в военном, финансовом и гуманитарном плане.

Реакция НАТО на удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве

"Честно говоря, ожидал более жесткой реакции после удара российской федерацией по "Охматдету". Да, заявления были, но я ожидал более решительных действий — кратное увеличение помощи нам по ПВО, например, или снятие запрета бить "Атакамсами" именно по их территории или другими дальнобойными ракетами. Потому что это была пощечина Российской Федерации западу. Такой посыл: нас не волнует, что вы там будете принимать, мы будем делать то, что захотим. Захотим — будем убивать детей", — сказал Чернев.

Поэтому, отметил депутат, на этом саммите ему не хватило какой-то конкретной жестокой реакции в отношении Российской Федерации. 

Напомним, во время встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне в рамках саммита НАТО последний объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Впоследствии стало известно, что США выделили поддержки около 225 миллионов долларов, в нее вошли системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.

Также страны НАТО в итоговой декларации саммита Альянса в Вашингтоне заверили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16. Также страна подпишет и два новых соглашения о безопасности, которые будут предусматривать поддержку санкций против России, нашего вступления в ЕС и НАТО и защиты Украины.

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