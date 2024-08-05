Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, висловила своє незадоволення рішенням суду залишити її сина під вартою без права на заставу. За словами жінки, вона переконана у невинності свого сина, оскільки, на її думку, відсутні будь-які докази його вини.

Про це Олена Зінченко розповіла в коментарі для Новини.LIVE.

Мати Зінченка про вирок суду

Зінченко підкреслює, що її син не пив алкоголю і не курив, а також виріс у любові. За її словами, він захоплювався українською національною історією, зокрема постаттю Степана Бандери.

"В нього є така книжка велика я йому замовляла тому запам'ятала — Українська національна революція, яку написав Степан Бандера", — розповіла жінка.

Мати підозрюваного вважає, що цей злочин може бути "частиною політичних ігор".

"Мій син взагалі ні до чого і адвокат це сьогодні доводив, але чомусь його зовсім не слухають", — додала Зінченко.