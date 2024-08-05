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Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

05 серпня 2024 р. 17:49

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17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

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11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

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Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, висловила своє незадоволення рішенням суду залишити її сина під вартою без права на заставу. За словами жінки, вона переконана у невинності свого сина, оскільки, на її думку, відсутні будь-які докази його вини.

Про це Олена Зінченко розповіла в коментарі для Новини.LIVE.

Мати Зінченка про вирок суду

Зінченко підкреслює, що її син не пив алкоголю і не курив, а також виріс у любові. За її словами, він захоплювався українською національною історією, зокрема постаттю Степана Бандери.

"В нього є така книжка велика я йому замовляла тому запам'ятала — Українська національна революція, яку написав Степан Бандера", — розповіла жінка.

Мати підозрюваного вважає, що цей злочин може бути "частиною політичних ігор".

"Мій син взагалі ні до чого і адвокат це сьогодні доводив, але чомусь його зовсім не слухають",  — додала Зінченко.

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18:44 Львівським ОСББ можуть частково компенсувати ремонт будинків — які умови

18:44 Гончаренко показав текст законопроєкту про скасування мобілізації до 25 років

18:41 Відомий німецький бренд одягу продав свій російський бізнес — ЗМІ назвали суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:19 Пам'ятники замість зміни назв — альтернатива перейменуванням в Одесі

18:02 На Харківщині відбудовують зруйнований росіянами Ізюм — які об'єкти в пріоритеті

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17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

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14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

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