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Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

5 августа 2024 г. 17:49

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17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

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17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

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17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

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14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

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14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

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13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

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Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион выразила свое недовольство решением суда оставить ее сына под стражей без права на залог. По словам женщины, она убеждена в невиновности своего сына, поскольку, по ее мнению, отсутствуют какие-либо доказательства его вины.

Об этом Елена Зинченко рассказала в комментарии Новини.LIVE.

Мать Зинченка о приговоре суда

Зинченко подчеркивает, что ее сын не пил алкоголя и не курил, а также вырос в любви. По ее словам, он увлекался украинской национальной историей, в частности фигурой Степана Бандеры.

"У него есть такая книга большая, я ему заказывала, поэтому запомнила — Украинская национальная революция, которую написал Степан Бандера", — рассказала женщина.

Мать подозреваемого считает, что это преступление может являться "частью политических игр".

"Мой сын вообще ни при чем и адвокат это сегодня доводил, но почему-то его совсем не слушают", — добавила Зинченко.

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18:44 Гончаренко показал текст законопроекта об отмене мобилизации до 25 лет

18:41 Известный немецкий бренд одежды продал свой российский бизнес — СМИ назвали сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:19 Памятники вместо смены названий — альтернатива переименованиям в Одессе

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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