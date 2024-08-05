Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион выразила свое недовольство решением суда оставить ее сына под стражей без права на залог. По словам женщины, она убеждена в невиновности своего сына, поскольку, по ее мнению, отсутствуют какие-либо доказательства его вины.

Об этом Елена Зинченко рассказала в комментарии Новини.LIVE.

Мать Зинченка о приговоре суда

Зинченко подчеркивает, что ее сын не пил алкоголя и не курил, а также вырос в любви. По ее словам, он увлекался украинской национальной историей, в частности фигурой Степана Бандеры.

"У него есть такая книга большая, я ему заказывала, поэтому запомнила — Украинская национальная революция, которую написал Степан Бандера", — рассказала женщина.

Мать подозреваемого считает, что это преступление может являться "частью политических игр".

"Мой сын вообще ни при чем и адвокат это сегодня доводил, но почему-то его совсем не слушают", — добавила Зинченко.