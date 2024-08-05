Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Львовский апелляционный суд в понедельник, 5 августа, не удовлетворил апелляцию смягчить наказание подозреваемому в убийстве экснардепки Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Отец задержанного парня Федор до сих пор считает, что сын не виноват.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из Львова.

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Фарион

По словам мужа, сын не мог совершить убийство, поскольку они с женой воспитывали его по-другому.

"Я ожидал, что так и будет. Он не мог поступить такое, ведь для этого нужно было какое-то основание. А поскольку у нас с женой педагогическое образование, мы не увидели в нем такого. Он хотел стать футболистом", — говорит отец задержанного.