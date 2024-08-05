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Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

5 августа 2024 г. 17:20

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14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

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14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

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13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

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11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
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21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

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17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

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3 августа 2024
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19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Львовский апелляционный суд в понедельник, 5 августа, не удовлетворил апелляцию смягчить наказание подозреваемому в убийстве экснардепки Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Отец задержанного парня Федор до сих пор считает, что сын не виноват.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из Львова.

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По словам мужа, сын не мог совершить убийство, поскольку они с женой воспитывали его по-другому.

"Я ожидал, что так и будет. Он не мог поступить такое, ведь для этого нужно было какое-то основание. А поскольку у нас с женой педагогическое образование, мы не увидели в нем такого. Он хотел стать футболистом", — говорит отец задержанного.

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17:04 Неудачный день для Байлз — Симона "подарила" Андраде победу в вольных упражнениях

17:00 В Харькове бушует мощный пожар — где произошло возгорание

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:59 В Одессе полицейского задержали за взятку в обмен на трудоустройство

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

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