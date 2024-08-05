Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Львівський апеляційний суд у понеділок, 5 серпня, не задовольнив апеляцію пом'якшити покарання підозрюваному у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка. Батько затриманого хлопця, Федір, досі вважає, що син не винний.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE зі Львова.

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон

За словами чоловіка, син не міг вчинити вбивство, оскільки вони з дружиною виховували його по-іншому.

"Я очікував, що так і буде. Він не міг вчинити таке, адже для цього потрібно було якесь підґрунтя. А оскільки у нас з дружиною педагогічна освіта, ми не побачили в ньому такого. Він хотів стати футболістом", — каже батько затриманого.