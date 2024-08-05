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Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

05 серпня 2024 р. 17:20

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17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

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17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

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14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

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14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

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11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

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08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

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21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

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Львівський апеляційний суд у понеділок, 5 серпня, не задовольнив апеляцію пом'якшити покарання підозрюваному у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка. Батько затриманого хлопця, Федір, досі вважає, що син не винний. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE зі Львова.

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон

За словами чоловіка, син не міг вчинити вбивство, оскільки вони з дружиною виховували його по-іншому. 

"Я очікував, що так і буде. Він не міг вчинити таке, адже для цього потрібно було якесь підґрунтя. А оскільки у нас з дружиною педагогічна освіта, ми не побачили в ньому такого. Він хотів стати футболістом", — каже батько затриманого. 

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17:34 На Буковині жінка побила медпрацівницю ВЛК — подробиці

17:33 У Польщі не вистачає робочих рук, бо українські мігранти обирають іншу країну

17:11 Комітет з нацбезпеки закликав Раду ухвалити законопроєкт про скасування мобілізації до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:04 Невдалий день для Байлз — Симона "подарувала" Андраде перемогу у вільних вправах

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17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

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17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

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17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

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14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

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11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

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08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

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21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

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17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста