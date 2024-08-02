Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE arrow
Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

02 серпня 2024 р. 18:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про скандальний тендер на відбудову "Охматдиту". Обговоримо заяву Президента України Володимира Зеленського щодо масових звільненні в уряді. Також дізнаємося у яких сферах українці отримують найнижчі та найбільші середні зарплати. 

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про прогноз Нацбанку щодо збільшення тарифів. Крім того, розповімо про мільярдні витрати на суддів у відставці.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, народна депутатка від партії "Слуга Народу" Галина Янченко;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;
  • старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк;
  • журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов;
  • російський опозиційний діяч, юрист Марк Фейгін.

Також важливі новини дня по темі:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:52 Українці все менше хочуть повертатися додому з Європи — соціолог навів нові дані

18:49 Полетять мільйони — у Кличка хочуть закупити дрони за завищеними цінами від ринку

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

18:45 Дзюдоїстка Христина Гоман прокоментувала свою поразку на Олімпіаді-2024

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:40 Десять категорій українців втратять право на відстрочку вже у серпні

18:21 Ексначальник Божковської колонії, де катували в'язнів, отримав премії "за досягнення в роботі"

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

18:07 Пожежа у п'ятиповерхівці в Києві — в задимленій квартирі опинилися двоє людей

Ексклюзив

18:03 В Одесі побільшало лисиць — з чим це пов'язано

18:52 Українці все менше хочуть повертатися додому з Європи — соціолог навів нові дані

18:49 Полетять мільйони — у Кличка хочуть закупити дрони за завищеними цінами від ринку

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

18:45 Дзюдоїстка Христина Гоман прокоментувала свою поразку на Олімпіаді-2024

Новина з відео

18:40 Десять категорій українців втратять право на відстрочку вже у серпні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:21 Ексначальник Божковської колонії, де катували в'язнів, отримав премії "за досягнення в роботі"

18:07 Пожежа у п'ятиповерхівці в Києві — в задимленій квартирі опинилися двоє людей

Ексклюзив

18:03 В Одесі побільшало лисиць — з чим це пов'язано

18:02 Втратив військовий квиток — що робити

17:56 ЗСУ прийняли на озброєння новий вітчизняний бронеавтомобіль — які характеристики

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті