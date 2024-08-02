Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про скандальний тендер на відбудову "Охматдиту". Обговоримо заяву Президента України Володимира Зеленського щодо масових звільненні в уряді. Також дізнаємося у яких сферах українці отримують найнижчі та найбільші середні зарплати.
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Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про прогноз Нацбанку щодо збільшення тарифів. Крім того, розповімо про мільярдні витрати на суддів у відставці.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, народна депутатка від партії "Слуга Народу" Галина Янченко;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;
- голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;
- старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк;
- журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов;
- російський опозиційний діяч, юрист Марк Фейгін.