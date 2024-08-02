Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о скандальном тендере на восстановление "Охматдета". Обсудим заявление Президента Украины Владимира Зеленского о массовых увольнениях в правительстве. Также узнаем в каких областях украинцы получают самые низкие и самые средние зарплаты.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим о прогнозе Нацбанка по увеличению тарифов. Кроме того, расскажем о миллиардных расходах на судей в отставке.

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, народный депутат от партии "Слуга Народа" Галина Янченко;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;

председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;

старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк;

журналист, медиаменеджер Евгений Киселев;

российский оппозиционный деятель, юрист Марк Фейгин.