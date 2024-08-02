Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о скандальном тендере на восстановление "Охматдета". Обсудим заявление Президента Украины Владимира Зеленского о массовых увольнениях в правительстве. Также узнаем в каких областях украинцы получают самые низкие и самые средние зарплаты.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим о прогнозе Нацбанка по увеличению тарифов. Кроме того, расскажем о миллиардных расходах на судей в отставке.
Гости сегодняшнего эфира:
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, народный депутат от партии "Слуга Народа" Галина Янченко;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;
- председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
- старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк;
- журналист, медиаменеджер Евгений Киселев;
- российский оппозиционный деятель, юрист Марк Фейгин.