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Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир Новини.LIVE

Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир Новини.LIVE

2 августа 2024 г. 12:56

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12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

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18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

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17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

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16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

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14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

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13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир Новини.LIVE

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12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

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11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

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08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
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18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Между Соединенными Штатами Америки и Россией в четверг, 1 августа произошел исторический обмен заключенными. Всего удалось освободить 16 человек, которые были задержаны в России.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • эксперт по энергетике и климату, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды 2019-2020 годов Алексей Рябчин;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • боец 23-го отдельного стрелкового батальона Виталий с позывным "Веремий";
  • народный депутат Украины VI, VII созывов Андрей Павловский;
  • командир роты 47-й бригады, рыцарь ордена "Богдан Хмельницкий" Мельник Николай.

Вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • вчера произошел исторический обмен между Россией и Западом;
  • Навальный должен стать частью сделки;
  • убийство Фарион: полиция обнаружила новые детали преступления;
  • НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление;
  • армия РФ активно продвигается в Донецкой области;
  • в США готовятся к нападению Ирана на Израиль.

Напомним, США не взаимодействовали с российским диктатором Владимиром Путиным во время подготовки к обширному обмену заключенными, а только с российскими чиновниками.

Также мы писали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, вернулся в США в рамках обмена заключенными.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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