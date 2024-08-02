Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир Новини.LIVE

Между Соединенными Штатами Америки и Россией в четверг, 1 августа произошел исторический обмен заключенными. Всего удалось освободить 16 человек, которые были задержаны в России.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- эксперт по энергетике и климату, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды 2019-2020 годов Алексей Рябчин;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- боец 23-го отдельного стрелкового батальона Виталий с позывным "Веремий";
- народный депутат Украины VI, VII созывов Андрей Павловский;
- командир роты 47-й бригады, рыцарь ордена "Богдан Хмельницкий" Мельник Николай.
Вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- вчера произошел исторический обмен между Россией и Западом;
- Навальный должен стать частью сделки;
- убийство Фарион: полиция обнаружила новые детали преступления;
- НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление;
- армия РФ активно продвигается в Донецкой области;
- в США готовятся к нападению Ирана на Израиль.
Напомним, США не взаимодействовали с российским диктатором Владимиром Путиным во время подготовки к обширному обмену заключенными, а только с российскими чиновниками.
Также мы писали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, вернулся в США в рамках обмена заключенными.