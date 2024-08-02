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Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

02 серпня 2024 р. 12:56

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12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

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12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

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12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Між Сполученими Штатами Америки та Росією у четвер, 1 серпня, відбувся історичний обмін ув'язненими. Загалом вдалося звільнити 16 осіб, які були затримані в Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-2020 років Олексій Рябчин;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • боєць 23-го окремого стрілецького батальйону Віталій з позивним "Веремій";
  • народний депутат України VI, VII скликань Андрій Павловський;
  • командир роти 47-ої бригади, лицар ордену "Богдан Хмельницький" Микола Мельник.

Разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • вчора відбувся історичний обмін між Росією та Заходом;  
  • Навальний мав стати частиною угоди;
  • вбивство Фаріон: поліція виявила нові деталі злочину;
  • НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення;
  • армія РФ активно просувається на Донеччині;
  • в США готуються до нападу Ірану на Ізраїль.

Нагадаємо, США не взаємодіяли з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими, а лише із російськими чиновниками. 

Також ми писали, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який був засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, повернувся до США в межах обміну ув'язненими. 

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13:14 Повторна ВЛК — що варто знати перед проходженням

13:09 Окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині — в ОВА повідомили про загиблу

13:06 Карпати підписали ще одного колишнього лідера Дніпра-1 — про кого йдеться

13:05 У Києві судитимуть ув'язненого шахрая, який ошукав бійця ЗСУ на десятки тисяч гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Бійка, крики та поліція — в Одесі сталась чергова сутичка місцевих із ТЦК

13:01 Знайшли ймовірну схованку підозрюваного — з'явилися нові деталі справи у вбивстві Фаріон

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16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

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14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів