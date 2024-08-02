Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Між Сполученими Штатами Америки та Росією у четвер, 1 серпня, відбувся історичний обмін ув'язненими. Загалом вдалося звільнити 16 осіб, які були затримані в Росії.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-2020 років Олексій Рябчин;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- боєць 23-го окремого стрілецького батальйону Віталій з позивним "Веремій";
- народний депутат України VI, VII скликань Андрій Павловський;
- командир роти 47-ої бригади, лицар ордену "Богдан Хмельницький" Микола Мельник.
Разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- вчора відбувся історичний обмін між Росією та Заходом;
- Навальний мав стати частиною угоди;
- вбивство Фаріон: поліція виявила нові деталі злочину;
- НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення;
- армія РФ активно просувається на Донеччині;
- в США готуються до нападу Ірану на Ізраїль.
Нагадаємо, США не взаємодіяли з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими, а лише із російськими чиновниками.
Також ми писали, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який був засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, повернувся до США в межах обміну ув'язненими.