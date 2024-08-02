Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Між Сполученими Штатами Америки та Росією у четвер, 1 серпня, відбувся історичний обмін ув'язненими. Загалом вдалося звільнити 16 осіб, які були затримані в Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-2020 років Олексій Рябчин;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

боєць 23-го окремого стрілецького батальйону Віталій з позивним "Веремій";

народний депутат України VI, VII скликань Андрій Павловський;

командир роти 47-ої бригади, лицар ордену "Богдан Хмельницький" Микола Мельник.

Разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

вчора відбувся історичний обмін між Росією та Заходом;

Навальний мав стати частиною угоди;

вбивство Фаріон: поліція виявила нові деталі злочину;

НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення;

армія РФ активно просувається на Донеччині;

в США готуються до нападу Ірану на Ізраїль.

Нагадаємо, США не взаємодіяли з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими, а лише із російськими чиновниками.

Також ми писали, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який був засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, повернувся до США в межах обміну ув'язненими.