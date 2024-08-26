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Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

26 серпня 2024 р. 15:55

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16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

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15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

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Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

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19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

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16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

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Експерти попереджають про можливі масштабні відключення електроенергії в Україні найближчим часом.  Руйнування внаслідок масованої атаки на Україну 26 серпня можуть спричинити серйозні проблеми з електропостачанням, особливо в Київській та Житомирській областях.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у понеділок, 26 серпня.

Нові обстріли можуть призвести до тривалих відключень світла

Попенко зазначив що, сьогоднішні російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до серйозних наслідків. 

"Можна спрогнозувати, що такого роду влучання як сьогодні можуть спровокувати подальші відключення електроенергії найближчим часом", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

За його словами, наразі складно оцінити масштаби руйнувань внаслідок російської комбінованої атаки 26 серпня.

Попенко заявив, що, якщо серйозно пошкоджено маневрові потужності Київської ГЕС, то Київська та Житомирська області можуть опинитися без світла вже у вересні.

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16:49 Кредитні пільги для військових — у ТЦК повідомили алгоритм дій

16:33 У Польщі заявили про порушення її кордону російським безпілотником під час ранкової атаки

16:31 Під Львовом водій протаранив АЗС та дві автівки — виникла масштабна пожежа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:30 Багато спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

16:27 У Харкові низка будинків залишиться без газу — перелік адрес

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

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19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

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16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

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00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

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