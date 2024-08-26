Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Експерти попереджають про можливі масштабні відключення електроенергії в Україні найближчим часом. Руйнування внаслідок масованої атаки на Україну 26 серпня можуть спричинити серйозні проблеми з електропостачанням, особливо в Київській та Житомирській областях.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у понеділок, 26 серпня.

Нові обстріли можуть призвести до тривалих відключень світла

Попенко зазначив що, сьогоднішні російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до серйозних наслідків.

"Можна спрогнозувати, що такого роду влучання як сьогодні можуть спровокувати подальші відключення електроенергії найближчим часом", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

За його словами, наразі складно оцінити масштаби руйнувань внаслідок російської комбінованої атаки 26 серпня.

Попенко заявив, що, якщо серйозно пошкоджено маневрові потужності Київської ГЕС, то Київська та Житомирська області можуть опинитися без світла вже у вересні.