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Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

26 августа 2024 г. 15:55

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15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

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Эксперты предупреждают о возможных масштабных отключениях электроэнергии в Украине в ближайшее время. Разрушения в результате массированной атаки на Украину 26 августа могут повлечь за собой серьезные проблемы с электроснабжением, особенно в Киевской и Житомирской областях.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в понедельник, 26 августа.

Новые обстрелы могут привести к длительным отключениям света

Попенко отметил, что сегодняшние российские обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям.

"Можно спрогнозировать, что такого рода попадания, как сегодня, могут спровоцировать дальнейшие отключения электроэнергии в ближайшее время", — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

По его словам, сейчас сложно оценить масштабы разрушений в результате российской комбинированной атаки 26 августа.

Попенко заявил, что, если серьезно повреждены маневровые мощности Киевской ГЭС, Киевская и Житомирская области могут оказаться без света уже в сентябре.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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