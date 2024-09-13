Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE 13 вересня стануть речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, політолог Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, політолог Ростислав Балабан, нардеп від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу, політтехнолог Руслан Рохов, нардеп та представник депутатської групи "Відновлення України" Анатолій Бурміч.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 13 вересня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять початок російського контрнаступу на Курщині, а також безпекова ситуація на Донеччині, критика з боку Зеленського "мирного плану" Китаю та Бразилії та звинувачення нардепа Олександра Куницького у побитті людини на вулиці.

Під час ефіру ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.