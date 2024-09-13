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Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

13 вересня 2024 р. 08:00

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

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Гостями ефіру Ранок.LIVE 13 вересня стануть речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, політолог Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, політолог Ростислав Балабан, нардеп від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу,  політтехнолог Руслан Рохов, нардеп та представник депутатської групи "Відновлення України" Анатолій Бурміч.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 13 вересня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять початок російського контрнаступу на Курщині, а також безпекова ситуація на Донеччині, критика з боку Зеленського "мирного плану" Китаю та Бразилії та звинувачення нардепа Олександра Куницького у побитті людини на вулиці.

Під час ефіру ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.

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07:48 Росія відправляє на Курщину досвідчені елітні підрозділи

07:45 Луческу повертається до Києва, але цього разу в тренера немає причин для радості

07:30 Виплати при звільненні з лав ЗСУ — кому, скільки й за що

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:21 Командир вимагав у багатодітного солдата хабар —  на скільки років його позбавили волі

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