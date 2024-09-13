Контрнаступление РФ на Курщине и критика Зеленским мирного плана Китая и Бразилии — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE 13 сентября станут спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, политолог Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, исполнительный директор по правам человека Александр Павличенко, политолог Ростислав Балабан, нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу, политтехнолог Руслан Рохов, нардеп и представитель депутатской группы "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 13 сентября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят начало российского контрнаступления на Курщине, а также ситуация с безопасностью на Донетчине, критика со стороны Зеленского "мирного плана" Китая и Бразилии и обвинение нардепа Александра Куницкого в избиении человека на улице.

Во время эфира вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения по эксклюзивным комментариям.