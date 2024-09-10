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Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

10 сентября 2024 г. 18:42

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18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

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17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

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15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

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14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

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13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

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В последнее время многие одесситы привыкли не спешить реагировать на сигнал воздушной тревоги и продолжать заниматься привычными делами. Но недавние ужасные удары россиян по жилым кварталам Львова и Полтавы в который раз напомнили украинцам, что безопасных городов в стране нет.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, изменилась ли реакция одесситов на воздушные тревоги после очередных преступлений захватчиков против мирного населения.

Всегда быть начеку

В целом у большинства горожан привычки не меняются. Те, кто ходил в укрытие с начала полномасштабной войны, продолжают это делать. А те, кто не ходил, соответственно, держатся своего.

"Я реагировала и до этого. Спускалась в паркинг. Если баллистика две минуты — то просто мы в коридор идем, где две стены. А так — в паркинг, с третьего этажа можно быстро спуститься", — говорит Алла.

Уровни угрозы

Благодаря многочисленным мониторинговым каналам, одесситы часто узнают, что именно летит на город. А на разные угрозы реагируют по-разному.

"Мы как переживали, так и сейчас переживаем эти тревоги. Пойдем в укрытие. По возможности. Если видим — "шахед", то не идем. Если что-то более критично  то идем, конечно", — говорит Мила.

В целом, одесситы уже поняли, что российские оккупанты неразборчивы в выборе целей и не останавливаются перед обстрелом гражданских объектов. Поэтому лучше все же среагировать на звук сирены за окном.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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