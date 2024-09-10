Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Останнім часом чимало одеситів звикли не поспішати реагувати на сигнал повітряної тривоги й продовжувати займатися звичними справами. Але нещодавні жахливі удари росіян по житлових кварталах Львова і Полтави вкотре нагадали українцям, що безпечних міст в країні немає.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, чи змінилася реакція одеситів на повітряні тривоги після чергових злочинів загарбників проти мирного населення.

Завжди бути пильними

Загалом у більшості містян звички не змінюються. Ті, хто ходив в укриття з початку повномасштабної війни, продовжують це робити. А ті, хто не ходив, відповідно, тримаються свого.

"Я реагувала і до цього. Спускалася в паркінг. Якщо балістика дві хвилини — то просто ми в коридор йдемо, де дві стіни. А так — в паркінг, з третього поверху можна швидко спуститися", — каже Алла.

Рівні загрози

Завдяки численним моніторинговим каналам, одесити часто дізнаються, що саме летить на місто. А на різні загрози реагують по-різному.

"Ми як переживали, так і зараз переживаємо ці тривоги. Ходимо в укриття. По можливості. Якщо бачимо — "шахед", то не йдемо. Якщо щось критичніше — то йдемо, звісно", — говорить Міла.

В цілому ж, одесити вже зрозуміли, що російські окупанти неперебірливі у виборі цілей і не зупиняються перед обстрілом цивільних об’єктів. Тому краще все ж таки зреагувати на звук сирени за вікном.