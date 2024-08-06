Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про гучну заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо можливої зустрічі глави Української держави Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Обговоримо законопроєкт про дозвіл чиновникам виїжджати за кордон.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також поговоримо про апеляцію щодо міри запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Крім того, розповімо про технічні рішення, які готує Кабмін для шкіл, аби вони могли працювати офлайн протягом всього року.

Гості сьогоднішнього ефіру:

віце-прем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

політтехнолог Олег Постернак.