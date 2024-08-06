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Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

06 серпня 2024 р. 13:00

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13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

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13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

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12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

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08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

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08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
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18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

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17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

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17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про гучну заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо можливої зустрічі глави Української держави Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Обговоримо законопроєкт про дозвіл чиновникам виїжджати за кордон.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також поговоримо про апеляцію щодо міри запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Крім того, розповімо про технічні рішення, які готує Кабмін для шкіл, аби вони могли працювати офлайн протягом всього року.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • віце-прем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • політтехнолог Олег Постернак.

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13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:32 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

13:19 На трасі Київ — Одеса сталась аварія — рух до столиці перекрито

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:05 У КМДА пояснили, що стало причиною ДТП за участі трамвая

13:04 Тренер Рейнджерс розповів, як його команда має намір обіграти Динамо у Лізі чемпіонів

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12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

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08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

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08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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