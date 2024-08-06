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Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

06 серпня 2024 р. 05:39

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

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14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

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Російські окупанти отримують по 4 тисячі доларів грошового утримання після підписання контракту зі Збройними силами РФ. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 5 серпня, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Путін підписав указ про підвищення грошового утримання до 400 тисяч рублів. Це означає, що 4 тисячі доларів буде отримувати найманець або людина, яка підписала контракт зі Збройними силами Російської Федерації", — сказав Жданов.

Водночас, за саме підписання контракту солдат отримує величезні "підйомні". За словами експерта, найбільші "підйомні" дають у Московській та Санкт-Петербурзькій областях. Мова йде про суму близько 20 тисяч доларів.

"Якщо брати на сьогоднішній день, найбільші "підйомні" в Московській області і Санкт-Петербурзі. Там до 2 млн рублів "підйомні" за те, що ти підписав контракт. Це 20 тисяч доларів тільки за те, що ти прийшов", — розповів експерт.

Також Жданов додав, що російський військовий за кожного "приведеного друга" отримує 100 тисяч російських рублів (це понад 1000 доларів).

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

04:30 Деякі області накриє сильними дощами — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

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