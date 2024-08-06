Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

Російські окупанти отримують по 4 тисячі доларів грошового утримання після підписання контракту зі Збройними силами РФ. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 5 серпня, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Путін підписав указ про підвищення грошового утримання до 400 тисяч рублів. Це означає, що 4 тисячі доларів буде отримувати найманець або людина, яка підписала контракт зі Збройними силами Російської Федерації", — сказав Жданов.

Водночас, за саме підписання контракту солдат отримує величезні "підйомні". За словами експерта, найбільші "підйомні" дають у Московській та Санкт-Петербурзькій областях. Мова йде про суму близько 20 тисяч доларів.

"Якщо брати на сьогоднішній день, найбільші "підйомні" в Московській області і Санкт-Петербурзі. Там до 2 млн рублів "підйомні" за те, що ти підписав контракт. Це 20 тисяч доларів тільки за те, що ти прийшов", — розповів експерт.

Також Жданов додав, що російський військовий за кожного "приведеного друга" отримує 100 тисяч російських рублів (це понад 1000 доларів).