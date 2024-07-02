Коли Україна отримає перші F-16 від США —експерт прокоментував політичну ситуацію

Президент США Джо Байден може оголосити про передачу перших винищувачів F-16 Україні на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що США регулює хід війни постачанням зброї.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 2 липня.

Коли Байден оголосить про передачу перших F-16 Україні

На думку Жданова, Білий дім має свій сценарій проведення цього збройного конфлікту, у якому за воєнною метою знаходиться політична мета, а саме — максимальне виснаження РФ у військовому плані.

"Путіну дають можливість використати весь воєнний потенціал, за винятком ядерної зброї в цій війні. Тому США регулює хід цієї воєнної кампанії постачанням зброї", — зазначив експерт.

Він додав, що Байден, можливо, оголосить про передачу перших F-16 Україні на саміті НАТО наступного тижня

"Щодо передачі нам F-16 — ми чули вже, що технічно все готово. В травні ми отримали інформацію, що перша група пілотів вже готова, на минулому тижні отримали інформацію про те, що технічний персонал прибув в Україну. Отже, і обладнання вже стоїть. Щодо системи захисту та розміщення F-16 — повірте, у нас є аеродроми, де можна безпечно розмістити і персонал, і обладнання, і самі F-16. Це суто політичне рішення", — зауважив Жданов.

Нагадаємо, перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром стати на захист українського неба. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про видачу дозволу на експорт 24 винищувачів F-16 Україні.

Також у Данії підготували перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. Раніше країна повідомляла, що планує підготувати до сотні таких спеціалістів.