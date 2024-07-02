Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию. arrow
Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

2 июля 2024 г. 15:48

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:48 Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

Text

14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

Text

13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

Text

13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

Text

13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

1 июля 2024
Text

19:33Нардеп рассказал, сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

Text

17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

Text

15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

15:48 Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

Text

14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

Text

13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

Text

13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

Text

13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

1 июля 2024
Text

19:33 Нардеп рассказал, сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

Text

17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

Text

15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

Президент США Джо Байден может объявить о передаче первых истребителей F-16 Украине на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что США регулируют ход войны поставками оружия.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 июля.

Когда Байден объявит о передаче первых F-16.

По мнению Жданова, у Белого дома свой сценарий проведения этого вооруженного конфликта, в котором по военной цели находится политическая цель, а именно — максимальное истощение РФ в военном плане.

"Путину дают возможность использовать весь военный потенциал, за исключением ядерного оружия в этой войне. Поэтому США регулирует ход этой военной кампании поставками оружия", — отметил эксперт.

Он добавил, что Байден, возможно, объявит о передаче первых F-16 Украине на саммите НАТО на следующей неделе.

"Относительно передачи нам F-16 мы уже слышали, что технически все готово. В мае мы получили информацию, что первая группа пилотов уже готова, на прошлой неделе получили информацию о том, что технический персонал прибыл в Украину. Следовательно, и оборудование уже стоит. Что касается системы защиты и размещения F-16 — поверьте, у нас есть аэродромы, где можно безопасно разместить и персонал, и оборудование, и сами F-16. Это чисто политическое решение", — отметил Жданов.

Напомним, первые нидерландские истребители F-16 могут вскоре стать в защиту украинского неба. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о выдаче разрешения на экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Также в Дании подготовили первые 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16. Ранее страна сообщала, что планирует подготовить около сотни таких специалистов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

15:50 Зашел в гости и не вышел — очередная резня в Одессе

Text

15:48 Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

15:34 Выезд студентов в возрасте до 25 лет за границу — возможно ли это

15:26 Экскомандир "Азова" Жорин прокомментировал вероятность ядерной угрозы со стороны Беларуси

15:20 В Хаджибейском лимане в Одесской области снова замор рыбы — в чем причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:19 Любит украинцев и готов помогать — итоги визита Орбана в Киев

15:16 Притула прокомментировал свое общение с Зеленским

15:01 Зеленский поздравил Рютте с назначением генсеком НАТО — что обсудили лидеры

14:59 Украинцам в четырех регионах выплатят по 3,6 тыс. грн

14:50 Обозвали нахалом и отправили под Харьков — в Одессе пассажирка обругала водителя маршрутки

15:50 Зашел в гости и не вышел — очередная резня в Одессе

15:34 Выезд студентов в возрасте до 25 лет за границу — возможно ли это

15:26 Экскомандир "Азова" Жорин прокомментировал вероятность ядерной угрозы со стороны Беларуси

15:20 В Хаджибейском лимане в Одесской области снова замор рыбы — в чем причина

15:19 Любит украинцев и готов помогать — итоги визита Орбана в Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:16 Притула прокомментировал свое общение с Зеленским

15:01 Зеленский поздравил Рютте с назначением генсеком НАТО — что обсудили лидеры

14:59 Украинцам в четырех регионах выплатят по 3,6 тыс. грн

14:50 Обозвали нахалом и отправили под Харьков — в Одессе пассажирка обругала водителя маршрутки

14:47 Сколько еще заключенных можно отправить на фронт — данные Минюста

06:40 Сколько стоит медь в июле — какая цена за 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с видео

06:08 Украинцам советуют затянуть пояса — грядет повышение налогов и урезание государственных программ

05:53 Анализ рынка труда в июне — где юристам в Украине платят по 100 тысяч гривен

1 июля 2024

18:24 Поставки Tesla падают второй квартал подряд — в чем причина

17:16 Одесский морвокзал, ИИ обработал желания одесситов и создал собственную версию — фото

16:45 От отвращения к уважению — что киевляне думают о современной архитектуре столицы

обновлено:

10:30 Трагедия в Сергеевке — два года со дня попадания

05:54 Церкви, Днепр и небоскребы — как ИИ видит идеальный Киев в День архитектуры Украины

30 июня 2024

06:24 Сны о смерти, война в библии и алкоголь на праздники — что гуглят украинцы на этой неделе

28 июня 2024

15:03 Правила нашего государства — что о Конституции Украины знают в Одессе

Text

15:48 Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

Text

14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

Text

13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

Text

13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

Text

13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

1 июля 2024
Text

19:33 Нардеп рассказал, сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

Text

17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

Text

15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше