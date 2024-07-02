Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

Президент США Джо Байден может объявить о передаче первых истребителей F-16 Украине на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что США регулируют ход войны поставками оружия.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 июля.

Когда Байден объявит о передаче первых F-16.

По мнению Жданова, у Белого дома свой сценарий проведения этого вооруженного конфликта, в котором по военной цели находится политическая цель, а именно — максимальное истощение РФ в военном плане.

"Путину дают возможность использовать весь военный потенциал, за исключением ядерного оружия в этой войне. Поэтому США регулирует ход этой военной кампании поставками оружия", — отметил эксперт.

Он добавил, что Байден, возможно, объявит о передаче первых F-16 Украине на саммите НАТО на следующей неделе.

"Относительно передачи нам F-16 мы уже слышали, что технически все готово. В мае мы получили информацию, что первая группа пилотов уже готова, на прошлой неделе получили информацию о том, что технический персонал прибыл в Украину. Следовательно, и оборудование уже стоит. Что касается системы защиты и размещения F-16 — поверьте, у нас есть аэродромы, где можно безопасно разместить и персонал, и оборудование, и сами F-16. Это чисто политическое решение", — отметил Жданов.

Напомним, первые нидерландские истребители F-16 могут вскоре стать в защиту украинского неба. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о выдаче разрешения на экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Также в Дании подготовили первые 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16. Ранее страна сообщала, что планирует подготовить около сотни таких специалистов.