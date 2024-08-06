Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

Российские оккупанты получают по 4 тысячи долларов денежного содержания после подписания контракта с Вооруженными силами РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Об этом в эфире Вечер.LIVE, 5 августа, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Путин подписал указ о повышении денежного содержания до 400 тысяч рублей. Это означает, что 4 тысячи долларов будет получать наемник или человек, подписавший контракт с Вооруженными силами Российской Федерации", — сказал Жданов.

В то же время за само подписание контракта солдат получает огромные "подъемные". По словам эксперта, самые большие "подъемные" дают в Московской и Ленинградской областях. Речь идет о сумме около 20 тысяч долларов.

"Если брать на сегодняшний день, самые большие "подъемные" в Московской области и Санкт-Петербурге. Там до 2 млн рублей "подъемные" за то, что ты подписал контракт. Это 20 тысяч долларов только за то, что ты пришел", — рассказал эксперт.

Также Жданов добавил, что российский военный за каждого "приведенного друга" получает 100 тысяч российских рублей (это более 1000 долларов).