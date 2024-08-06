Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные arrow
Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

6 августа 2024 г. 5:39

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

Российские оккупанты получают по 4 тысячи долларов денежного содержания после подписания контракта с Вооруженными силами РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Об этом в эфире Вечер.LIVE, 5 августа, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Путин подписал указ о повышении денежного содержания до 400 тысяч рублей. Это означает, что 4 тысячи долларов будет получать наемник или человек, подписавший контракт с Вооруженными силами Российской Федерации", — сказал Жданов.

В то же время за само подписание контракта солдат получает огромные "подъемные". По словам эксперта, самые большие "подъемные" дают в Московской и Ленинградской областях. Речь идет о сумме около 20 тысяч долларов.

"Если брать на сегодняшний день, самые большие "подъемные" в Московской области и Санкт-Петербурге. Там до 2 млн рублей "подъемные" за то, что ты подписал контракт. Это 20 тысяч долларов только за то, что ты пришел", — рассказал эксперт.

Также Жданов добавил, что российский военный за каждого "приведенного друга" получает 100 тысяч российских рублей (это более 1000 долларов).

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

05:27 Будьте осторожны на улице — синоптики предостерегли одесситов насчет погоды сегодня

05:21 Венгерская нефтегазовая компания не видит оснований для отказа от российской нефти

04:30 Повестка на ВВК при оформлении отсрочки — законно ли это

04:30 Некоторые области накроет сильными дождями — какую погоду обещают синоптики в Украине сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

03:26 На фронте нужны люди, готовые к боевым действиям — кого приглашают в полк "Азов"

02:49 Украина хочет ратифицировать грантовое соглашение с Францией на 200 млн евро — что известно

02:26 Военнообязанный без звания — что делать

02:15 Победы спортсменов десятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

01:32 Во Львовской области собака укусила за щеку маленького мальчика — что решил суд

05:27 Будьте осторожны на улице — синоптики предостерегли одесситов насчет погоды сегодня

05:21 Венгерская нефтегазовая компания не видит оснований для отказа от российской нефти

04:30 Повестка на ВВК при оформлении отсрочки — законно ли это

04:30 Некоторые области накроет сильными дождями — какую погоду обещают синоптики в Украине сегодня

03:26 На фронте нужны люди, готовые к боевым действиям — кого приглашают в полк "Азов"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:49 Украина хочет ратифицировать грантовое соглашение с Францией на 200 млн евро — что известно

02:26 Военнообязанный без звания — что делать

02:15 Победы спортсменов десятого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

01:32 Во Львовской области собака укусила за щеку маленького мальчика — что решил суд

01:29 Поврежден дом, вспыхнул пожар — в ОВА сообщили о последствиях взрывов в Харькове

Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE