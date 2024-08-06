Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о громком заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможной встрече главы Украинского государства Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Обсудим законопроект о разрешении чиновникам выезжать за границу.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим об апелляции относительно меры пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.
Кроме того, расскажем о технических решениях, которые готовит Кабмин для школ, чтобы они могли работать в автономном режиме в течение всего года.
Гости сегодняшнего эфира:
- вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
- народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- политтехнолог Олег Постернак.