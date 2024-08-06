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Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

6 августа 2024 г. 13:00

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13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

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13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

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12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

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08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

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08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

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05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

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18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

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17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

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17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

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13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

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12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

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08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

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08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

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05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

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17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о громком заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможной встрече главы Украинского государства Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Обсудим законопроект о разрешении чиновникам выезжать за границу.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим об апелляции относительно меры пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Кроме того, расскажем о технических решениях, которые готовит Кабмин для школ, чтобы они могли работать в автономном режиме в течение всего года.

Гости сегодняшнего эфира:

  • вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • политтехнолог Олег Постернак.

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