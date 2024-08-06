Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев, экономист и финансист Александр Савченко, народные депутаты Украины София Федина, Сергей Евтушок и Вадим Галайчук, политический и общественный деятель Николай Томенко, подполковник Генштаба армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот, а также кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира будут взрывы в Киеве и ночная атака российских войск на Украину.

Кроме того, гости эфира поговорят о категориях граждан, которых точно не мобилизуют.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.