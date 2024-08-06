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Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

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05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

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18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

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17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

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17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

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17:20Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

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14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

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14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

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13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
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18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

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17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

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13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев, экономист и финансист Александр Савченко, народные депутаты Украины София Федина, Сергей Евтушок и Вадим Галайчук, политический и общественный деятель Николай Томенко, подполковник Генштаба армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот, а также кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира будут взрывы в Киеве и ночная атака российских войск на Украину.

Кроме того, гости эфира поговорят о категориях граждан, которых точно не мобилизуют.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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08:00 ООН предоставит денежную помощь в августе — какая сумма и кто получит

07:55 Литовское правительство выделило около 9 миллионов евро на помощь украинским беженцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:47 Ветеран войны заявил, что 30-40% работы ТЦК можно заменить цифровой работой

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