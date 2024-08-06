Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв, економіст і фінансист Олександр Савченко, народні депутати України Софія Федина, Сергій Євтушок та Вадим Галайчук, політичний та громадський діяч Микола Томенко, підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю у запасі Марк Бабот, а також кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру будуть вибухи у Києві та нічна атака російських військ на Україну.

Окрім того, гості ефіру поговорять про категорії громадян, яких точно не мобілізують.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.