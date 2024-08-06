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Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

06 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

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17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

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17:20Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

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14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

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14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв, економіст і фінансист Олександр Савченко, народні депутати України Софія Федина, Сергій Євтушок та Вадим Галайчук, політичний та громадський діяч Микола Томенко, підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю у запасі Марк Бабот, а також кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру будуть вибухи у Києві та нічна атака російських військ на Україну.

Окрім того, гості ефіру поговорять про категорії громадян, яких точно не мобілізують.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

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07:47 Ветеран війни заявив, що 30-40% роботи ТЦК можна замінити на цифрову роботу

07:46 Росіяни за добу атакували Запорізьку область майже 500 разів — є поранені та руйнування

07:39 Масові ІПСО та провокації — що робить РФ для зриву мобілізації в Україні та як це зупинити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:37 Ціни на воду — в одній з країн ЄС готують революційні тарифи

07:30 Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени

07:27 Олімпіада-2024 — глава World Taekwondo зробив неочікувану заяву через відсутність росіян

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

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18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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