Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

В Україні відбулися кадрові зміни у декількох міністерствах. Мета таких перестановок була — посилити певні напрямки в уряді.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий аналітик Дмитро Снєгирьов;

ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;

юрист-міжнародник Іван Лозовий;

нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко;

майор ЗСУ Андрій Гнатуш;

економіст Олег Гетьман;

історик, правник Сергій Берендєєв;

нардеп від фракції "Слуга народу" Олег Дунда;

політтехнолог, експерт із ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

які кадрові зміни відбулися у владі;

що відбувається на Південноукраїнській АЕС;

чого очікувати від місії МВФ в Україні.