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Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

05 вересня 2024 р. 08:06

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08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

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13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

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11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

 В Україні відбулися кадрові зміни у декількох міністерствах. Мета таких перестановок була — посилити певні напрямки в уряді.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  •  військовий аналітик Дмитро Снєгирьов;
  • ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
  • юрист-міжнародник Іван Лозовий;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко;
  • майор ЗСУ Андрій Гнатуш;
  • економіст Олег Гетьман;
  • історик, правник Сергій Берендєєв;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Олег Дунда;
  • політтехнолог, експерт із ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • які кадрові зміни відбулися у владі;
  • що відбувається на Південноукраїнській АЕС;
  • чого очікувати від місії МВФ в Україні.

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08:36 Масований обстріл України 4 вересня — в ISW назвали, як росіяни виправдовують удари

08:32 Деяким українцям анулюють вже вручені повістки — кого стосується

08:17 Комуналка задарма — хто з українців має право на 100% знижку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:11 Близько 1200 окупантів за добу — Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога

08:05 Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" відреагував на атаку Львова

08:02 Чоловік не прийшов до ТЦК за бойовою повісткою, бо був п'яний — як його покарали в суді

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00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

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23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

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21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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