Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

В Україні відбулися кадрові зміни у декількох міністерствах. Мета таких перестановок була — посилити певні напрямки в уряді.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий аналітик Дмитро Снєгирьов;
- ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
- юрист-міжнародник Іван Лозовий;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко;
- майор ЗСУ Андрій Гнатуш;
- економіст Олег Гетьман;
- історик, правник Сергій Берендєєв;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Олег Дунда;
- політтехнолог, експерт із ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- які кадрові зміни відбулися у владі;
- що відбувається на Південноукраїнській АЕС;
- чого очікувати від місії МВФ в Україні.