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Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024 г. 8:06

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08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

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21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

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21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

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19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

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13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

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11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

4 сентября 2024
Text

23:58 В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

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13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

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11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

В Украине произошли кадровые изменения в нескольких министерствах. Цель таких перестановок была усилить определенные направления в правительстве.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный аналитик Дмитрий Снегирев
  • экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • юрист-международник Иван Лозовой;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко;
  • майор ВСУ Андрей Гнатуш;
  • экономист Олег Гетьман;
  • историк, юрист Сергей Берендеев;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Олег Дунда;
  • политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • какие кадровые изменения произошли во власти;
  • что происходит на Южноукраинской АЭС;
  • чего ждать от миссии МВФ в Украине.

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08:02 Мужчина не пришел в ТЦК за боевой повесткой, потому что был пьян — как его наказали в суде

08:00 Помощь от ЮНИСЕФ — в трех регионах можно получить до 22 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:49 В Новороссийске пожаловались на атаку морских дронов

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