Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

В Украине произошли кадровые изменения в нескольких министерствах. Цель таких перестановок была усилить определенные направления в правительстве.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- военный аналитик Дмитрий Снегирев
- экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
- юрист-международник Иван Лозовой;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко;
- майор ВСУ Андрей Гнатуш;
- экономист Олег Гетьман;
- историк, юрист Сергей Берендеев;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Олег Дунда;
- политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- какие кадровые изменения произошли во власти;
- что происходит на Южноукраинской АЭС;
- чего ждать от миссии МВФ в Украине.