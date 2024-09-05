Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

В Украине произошли кадровые изменения в нескольких министерствах. Цель таких перестановок была усилить определенные направления в правительстве.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный аналитик Дмитрий Снегирев

экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

юрист-международник Иван Лозовой;

нардеп от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко;

майор ВСУ Андрей Гнатуш;

экономист Олег Гетьман;

историк, юрист Сергей Берендеев;

нардеп от фракции "Слуга народа" Олег Дунда;

политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

какие кадровые изменения произошли во власти;

что происходит на Южноукраинской АЭС;

чего ждать от миссии МВФ в Украине.