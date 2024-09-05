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В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

5 сентября 2024 г. 0:44

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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Повысить военный сбор всем гражданам Украины недопустимо. Надо разрабатывать механизмы, позволяющие возвращать бизнес из "тени", а не просто залезть в карман к простым гражданам.

Об этом в эфире Вечер.LIVE заявила нардепка Оксана Савчук.

Кому можно поднять налоги

По ее мнению, поднимать военный сбор можно тем, кто зарабатывает более 30 тыс. грн., ведь они смогут прожить после уплаты налога.

Если всем без разбора повысить военный сбор до 5%, это минус 800 грн с каждого учителя.

"Это тогда, когда мы не можем на существующую зарплату учителей удержать их в стране. Давайте говорить о тех, у кого выше зарплаты. Устанавливать определенные пределы: кто зарабатывает более 30 тыс. грн — тому поднимаем военный сбор ", — заявила она.

Савчук надеется, что в Верховной Раде из-за такого однобокого планирования повышения не наберется голосов, чтобы принять подобный законопроект.

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