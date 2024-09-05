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У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

05 вересня 2024 р. 00:44

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00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
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23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

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21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

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19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

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13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

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Підняти військовий збір всім громадянам України неприпустимо. Треба розробляти механізми, що дозволять повертати бізнес з "тіні", а не просто залізти в кишеню до простих громадян.

Про це в етері Вечір.LIVE заявила нардепка Оксана Савчук.

Кому можна підняти податки

На її думку, підіймати військовий збір можна тим, хто заробляє понад 30 тис. грн, адже  вони зможуть прожити після сплати податку.

Якщо всім без розбору підвищити військовий збір до 5%, то це мінус 800 грн з кожного вчителя.

"Це тоді, коли ми не можемо на існуючу зарплату вчителів утримати їх в країні. Давайте говорити про тих, у кого вищі зарплати. Встановлювати певні межі: хто заробляє понад 30 тис. грн — тому підіймаємо військовий збір", — заявила вона. 

Савчук сподівається, що у Верховній Раді через таке однобоке планування підвищення не набереться голосів, щоб прийняти подібний законопроєкт.

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01:32 "Волонтерку" спіймали на привласнені грошей — чому вона не сяде до в'язниці

01:30 Бронювання після повістки — що робити військовозобов'язаному

01:21 Лів Шрайбер і Джулія Гаарт в Іст-Гемптоні зібрали більше ніж мільйон гривень для українських дітей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

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21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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