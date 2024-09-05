У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

Підняти військовий збір всім громадянам України неприпустимо. Треба розробляти механізми, що дозволять повертати бізнес з "тіні", а не просто залізти в кишеню до простих громадян.

Про це в етері Вечір.LIVE заявила нардепка Оксана Савчук.

Кому можна підняти податки

На її думку, підіймати військовий збір можна тим, хто заробляє понад 30 тис. грн, адже вони зможуть прожити після сплати податку.

Якщо всім без розбору підвищити військовий збір до 5%, то це мінус 800 грн з кожного вчителя.

"Це тоді, коли ми не можемо на існуючу зарплату вчителів утримати їх в країні. Давайте говорити про тих, у кого вищі зарплати. Встановлювати певні межі: хто заробляє понад 30 тис. грн — тому підіймаємо військовий збір", — заявила вона.

Савчук сподівається, що у Верховній Раді через таке однобоке планування підвищення не набереться голосів, щоб прийняти подібний законопроєкт.