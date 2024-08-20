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Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

20 серпня 2024 р. 20:08

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20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

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19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

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17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

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У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України схвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що цей закон не про релігію, а про нацбезпеку.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Заборона УПЦ МП

Гончаренко заявив, що в Україні немає жодних обмежень щодо діяльності релігійних організацій, за однієї важливої умови: жодна з них не повинна мати зв'язків з Росією. Усі релігійні громади можуть вільно продовжувати свою роботу, якщо вони не афілійовані з державою-агресором і не пов'язані з нею.

"Не може бути церкви, яка називає себе церквою, а виконує російські завдання, наводити російські ракети, або розколювати суспільство, або розповсюджувати антиукраїнську пропаганду тощо", — заявив нардеп.

Він додав, що російська церква має своїх агентів серед керівництва УПЦ МП, серед окремих священників УПЦ МП.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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