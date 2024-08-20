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Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

20 августа 2024 г. 20:08

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Во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете УПЦ МП. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что этот закон не о религии, а о нацбезопасности.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Запрет УПЦ МП

Гончаренко заявил, что в Украине нет никаких ограничений по деятельности религиозных организаций, при одном важном условии: ни одно из них не должно иметь связей с Россией. Все религиозные громады могут свободно продолжать свою работу, если они не аффилированы с государством-агрессором и не связаны с ним.

"Не может быть церкви, которая называет себя церковью, а выполняет российские задачи, наводить российские ракеты, или раскалывать общество, или распространять антиукраинскую пропаганду", — заявил нардеп.

Он добавил, что у российской церкви есть свои агенты среди руководства УПЦ МП, среди отдельных священников УПЦ МП.

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