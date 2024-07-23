Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що його колега Микола Задорожній, якого підозрюють у хабарництві, досі у парламенті. Він зазначив, що він сьогодні перебував у Верховній Раді.

Про це нардеп розповів в ефірі День.LIVE.

Гончаренко про Задорожнього

Гончаренко заявив, що Микола Задорожній, якому пред'явлено підозру у вимаганні хабаря, сьогодні перебував у Верховній Раді. Він додав, що багато народних депутатів, які мають підозри в корупційних злочинах продовжують працювати в парламенті.

"У нього все гаразд. У нас це міжфракційне об'єднання СІЗО, як я їх називаю. Купа народних депутатів, що мають підозри в корупційних злочинах", — заявив Гончаренко.

Раніше народного депутата України Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу". Політика підозрюють у вимаганні хабаря на суму 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання в ремонті об’єктів інфраструктури в Сумській області.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народного депутата України Миколи Задорожнього. Йому призначили заставу у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень.