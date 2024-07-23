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Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

23 июля 2024 г. 19:25

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Text

18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

Text

17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

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16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что его коллега Николай Задорожный, подозреваемый во взяточничестве, до сих пор в парламенте. Он отметил, что сегодня он находился в Верховной Раде.

Об этом нардеп рассказал в эфире День.LIVE.

Гончаренко о Задорожном

Гончаренко заявил, что Николай Задорожный, которому предъявлено подозрение в вымогательстве взятки, сегодня находился в Верховной Раде. Он добавил, что многие народные депутаты, имеющие подозрения в коррупционных преступлениях, продолжают работать в парламенте.

"У него все хорошо. У нас это межфракционное объединение СИЗО, как я их называю. Куча народных депутатов, имеющих подозрения в коррупционных преступлениях", — заявил Гончаренко.

Ранее народный депутат Украины Николай Задорожний был исключен из партии "Слуга народа". Политика подозревается в требовании взятки на сумму 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в ремонте объектов инфраструктуры в Сумской области.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для народного депутата Украины Николая Задорожного. Ему назначили залог в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен.

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