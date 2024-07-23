Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что его коллега Николай Задорожный, подозреваемый во взяточничестве, до сих пор в парламенте. Он отметил, что сегодня он находился в Верховной Раде.

Об этом нардеп рассказал в эфире День.LIVE.

Гончаренко о Задорожном

Гончаренко заявил, что Николай Задорожный, которому предъявлено подозрение в вымогательстве взятки, сегодня находился в Верховной Раде. Он добавил, что многие народные депутаты, имеющие подозрения в коррупционных преступлениях, продолжают работать в парламенте.

"У него все хорошо. У нас это межфракционное объединение СИЗО, как я их называю. Куча народных депутатов, имеющих подозрения в коррупционных преступлениях", — заявил Гончаренко.

Ранее народный депутат Украины Николай Задорожний был исключен из партии "Слуга народа". Политика подозревается в требовании взятки на сумму 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в ремонте объектов инфраструктуры в Сумской области.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для народного депутата Украины Николая Задорожного. Ему назначили залог в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен.