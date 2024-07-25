Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію arrow
Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

25 липня 2024 р. 17:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:00 Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

Text

16:28 Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

Text

13:02Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Text

08:41 Військовий пояснив, яке відношення мають росЗМІ до підпалу автівок ТЦК і ЗСУ

Text

08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:45 Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

24 липня 2024
Text

23:04 Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

Text

21:38 Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

Text

20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

Text

18:19 Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули"

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:00 Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

Text

16:28 Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

Text

13:02 Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Text

08:41 Військовий пояснив, яке відношення мають росЗМІ до підпалу автівок ТЦК і ЗСУ

Text

08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:45 Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

24 липня 2024
Text

23:04 Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

Text

21:38 Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

Text

20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

Text

18:19 Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули"

Китай навряд чи можна розглядати як адекватного посередника у врегулюванні російсько-української війни. Для Пекіна важливо підтримувати лише власний імідж.

Про це заявила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 25 липня.

Китаю непринципово, до чого домовляться Україна та Росія

За словами Гриценко, Китай не вірить у військову перемогу ні України, ні Росії.

"Це одна з причин чому вони наполягають на мирних переговорах. Їм не важливо до чого сторони домовляться, головне посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Сприяти цій дискусії, а потім вийти з цією картинкою і дипломатичним успіхом. А до чого чого сторони домовляться — Китаю це непринципово важливо", — сказала вона.

Експертка підкреслила, що Китаю важливо підтримувати лише власний імідж і протипоставляти себе Сполученим Штатам, як миролюбиву країну.

"Пекін вважає, що надаючи Україні зброю, американці продовжують війну", — підсумувала вона.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив до Пекіна міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.

Також ми повідомляли, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї в місті Гуанчжоу 24 липня. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:05 В поліції опублікували фото підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:00 Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

16:58 "Дія" запустила сервіс для відшкодування збитків за зруйноване росіянами житло — що відомо

16:56 Літак НАТО помічений над півднем Одеської області — де патрулює Poseidon сьогодні

16:56 В Держдумі Росії продають вина з Європи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:55 Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха на 2 млрд грн

16:38 Грошова допомога сім'ям загиблих військових — в яких випадках виплати неможливо отримати

16:35 Намагався залучити прикордонника до бізнесу на ухилянтах — на Одещині викрили посадовця ДМС

16:32 У Києві хочуть встановити пам'ятник Ірині Фаріон — петиція

16:32 Де і коли дивитись церемонію відкриття Літньої Олімпіади-2024

17:05 В поліції опублікували фото підозрюваного у вбивстві Фаріон

16:58 "Дія" запустила сервіс для відшкодування збитків за зруйноване росіянами житло — що відомо

16:56 Літак НАТО помічений над півднем Одеської області — де патрулює Poseidon сьогодні

16:56 В Держдумі Росії продають вина з Європи

16:55 Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха на 2 млрд грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:38 Грошова допомога сім'ям загиблих військових — в яких випадках виплати неможливо отримати

16:35 Намагався залучити прикордонника до бізнесу на ухилянтах — на Одещині викрили посадовця ДМС

16:32 У Києві хочуть встановити пам'ятник Ірині Фаріон — петиція

16:32 Де і коли дивитись церемонію відкриття Літньої Олімпіади-2024

16:28 В якому стані кішка, яку викинула з вікна жінка у Києві — деталі від ветеринарів

10:46 Хто стоїть за вбивством Фаріон — оприлюднено нові версії від місцевих депутатів

24 липня 2024

18:38 Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

16:01 Доки ЗСУ воють, депутати байдикують — скандальні канікули в Раді і хто дозволив собі моря

06:40 Нові ціни на латунь в Україні — скільки коштують кольорові метали у липні

23 липня 2024

19:43 Зруйнований собор в Одесі — рік після атаки

12:19 Окупанти випустили 19 ракет по Одесі — роковини зі дня влучання по центру міста

06:40 В Україні дорожчає алюміній — скільки коштує 1 кг брухту кольорових металів у липні

06:14 Ціни не впадуть — на скільки в Україні здорожчали повербанки через відключення світла

06:13 Де купувати дешевше — на скільки здорожчали генератори в Україні та яка їх вартість за кордоном

22 липня 2024
Новина з відео

06:43 Сонячні батареї для дому та квартири — наскільки це вигідно і чи допоможе при відключеннях світла

Text

17:00 Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

Text

16:28 Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

Text

13:02 Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Text

08:41 Військовий пояснив, яке відношення мають росЗМІ до підпалу автівок ТЦК і ЗСУ

Text

08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

02:45 Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

24 липня 2024
Text

23:04 Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

Text

21:38 Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

Text

20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

Text

18:19 Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули"