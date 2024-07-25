Експертка пояснила, чому для Китаю важливо посадити за стіл переговорів Україну та Росію

Китай навряд чи можна розглядати як адекватного посередника у врегулюванні російсько-української війни. Для Пекіна важливо підтримувати лише власний імідж.

Про це заявила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 25 липня.

Китаю непринципово, до чого домовляться Україна та Росія

За словами Гриценко, Китай не вірить у військову перемогу ні України, ні Росії.

"Це одна з причин чому вони наполягають на мирних переговорах. Їм не важливо до чого сторони домовляться, головне посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Сприяти цій дискусії, а потім вийти з цією картинкою і дипломатичним успіхом. А до чого чого сторони домовляться — Китаю це непринципово важливо", — сказала вона.

Експертка підкреслила, що Китаю важливо підтримувати лише власний імідж і протипоставляти себе Сполученим Штатам, як миролюбиву країну.

"Пекін вважає, що надаючи Україні зброю, американці продовжують війну", — підсумувала вона.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив до Пекіна міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.

Також ми повідомляли, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї в місті Гуанчжоу 24 липня. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.