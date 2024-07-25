Эксперт объяснила, почему для Китая важно посадить за стол переговоров Украину и Россию

Китай вряд ли можно рассматривать как адекватного посредника в урегулировании российско-украинской войны. Для Пекина важно поддерживать только свой имидж.

Об этом заявила главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 25 июля.

Китаю непринципиально, до чего договорятся Украина и Россия

По словам Гриценко, Китай не верит в военную победу ни Украины, ни России.

"Это одна из причин, почему они настаивают на мирных переговорах. Им не важно до чего стороны договорятся, главное посадить Украину и Россию за стол переговоров. Содействовать этой дискуссии, а затем выйти с этой картинкой и дипломатическим успехом. А к чему стороны договорятся — Китаю это непринципиально важно", — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что Китаю важно поддерживать только собственный имидж и противопоставлять себя Соединенным Штатам, как миролюбивую страну.

"Пекин считает, что предоставляя Украине оружие, американцы продолжают войну", — подытожила она.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что Китай не просто так пригласил в Пекин министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу . Это свидетельствует о намерениях КНР найти самый быстрый путь для окончания войны в Украине, потому что он в нем заинтересован.

Также мы сообщали, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван в городе Гуанчжоу 24 июля. Главной темой обсуждений стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.