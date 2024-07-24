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Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

24 липня 2024 р. 02:45

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02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

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23 липня 2024
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19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

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18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

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17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

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16:15 Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК

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Китай не просто так запросив до Пекіна міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.

Про це в етері Вечір.LIVE 23 липня, у вівторок заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда. 

Чому КНР шукає мирний шлях

"Передусім, такі кроки викликані тим, що західний світ продовжує тиснути на китайську економіку та фінанси шляхом застосування санкцій", — зазначив Дунда.

За його словами, китайські банки взагалі припиняють співпрацю з російськими корпораціями та їхньою фінансовою системою.

Що думають в Офісі президента України

Михайло Подоляк, радник голови ОП, вважає, що попри охолодження стосунків з Китаєм після початку окупації України з боку РФ взаємовідносини двох держав треба поновлювати. 

Про він заявив в етері каналу "Ми — Україна". 

"У нас великі й об'ємні програми співпраці були з КНР, принаймні це було до 2014 року, після чого були складнощі, тому що Китай більш лояльно ставиться до РФ, а Росія, своєю чергою, обнуляє міжнародне право як концепцію", — зауважив Подоляк. 

Нагадаємо, раніше речник МЗС Китаю Лінь Цзянь відреагував на російський ракетний удар по медзакладу "Охматдит", закликавши Росію та Україну уникати дій, які можуть призвести до ескалації.

Водночас нещодавно держсекретар компартії Китаю Сі Цзіньпінь проводив зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, обговоривши, зокрема, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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